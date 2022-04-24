Россия отстреляла большинство своих ракет - Зеленский

Большую часть своего ракетного арсенала Россия уже израсходовала, однако ракет все еще очень много.

Россия уже отстреляла по Украине большую часть своего ракетного арсенала, но ракет в РФ еще очень много. Об этом в своем видеообращении в субботу, 23 апреля, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Россия уже отстреляла по Украине большую часть своего ракетного арсенала. Конечно, у них еще остаются ракеты. Конечно, они еще могут продолжать ракетный террор против наших людей. Но то, что они уже наделали, это достаточные аргументы для мира, чтобы в конце признать российское государство спонсором терроризма, а российскую армию – террористической организацией", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина будет настаивать на этом на переговорах с партнерами. Альтернативы такому признанию просто нет.

"Российское государство стало террористом, и ему не стыдно. А если не стыдно, это сознательно", - сказал Зеленский, добавив, чтл за такое преступление должна быть максимальная ответственность.

Напомним, в субботу стало известно о ракетном обстреле Одессы. Сообщалось о попаданиях в объекты инфраструктуры. Позже сообщалось, что жертвами удара стали шесть человек.

Позже сообщалось, что в Одессе ракеты разнесли дом и кладбище.