РФ планирует парад пленных на 9 мая - Арестович

В Офисе президента подчеркнули, что такое издевательство над военнопленными - серьезное нарушение Женевской конвенции.

Россия планирует устроить на 9 мая парад украинских пленных на оккупированных территориях. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович .

"Это преступление – издеваться так над пленными, очень серьезное нарушение Женевской конвенции и всех правил войны. Но Россия хочет на это пойти, поддержать свои "спадающие штаны", – отметил он.

По данным Арестовича, такие парады планируется в Донецке и Мариуполе.

Ранее в мэрии Мариуполя сообщили, что оккупанты хотят 9 мая провести парад в разрушенном ними городе.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российский лидер Владимир Путин сосредоточил наступление на Донбассе и стремится достичь победы к 9 мая.