За день ВСУ сбили три российских самолета

Всего за сутки зенитчики сбили 17 вражеских объектов - девять беспилотников, три самолета и пять ракет.

В течение субботы, 23 апреля, украинские военные поразили 17 воздушных целей врага. Об этом сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В частности, подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил и Сухопутных войск сбили девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня (предположительно - Орлан-10), три самолета (предварительно - Су-34, Су-35, Су-25) и пять крылатых ракет.

Ранее сообщалось, что в 22:00 воины зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил ВСУ сбили две российские крылатые ракеты, выпущенные из акватории Черного моря российским кораблем и направлявшиеся в направлении порта Южный.

Напомним, в субботу стало известно о ракетном обстреле Одессы. Сообщалось о попаданиях в объекты инфраструктуры и жилой дом. Погибли восемь человек, среди них - трехмесячный младенец.