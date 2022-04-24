Почта
 

В Украину прибыл Благодатный огонь

В этом году из-за войны его привезли из Иерусалиме не в самолете, как обычно, а по суше.
В Украину прибыл Благодатный огонь

Волынь первой в Украине встретила Благодатный огонь. Об этом сообщили в Волынской епархии Православной Церкви Украины.

Огонь встретила делегация во главе с Митрополитом Луцким и Волынским Михаилом на границе с Польшей.

"Христос Воскрес", – поздравил собравшихся Михаил, получив огонь.

Далее его в сопровождении патрульной полиции доставят в храмы области, чтобы волыняне могли принести в свои дома. Также патрульные из Киевской области увезли огонь дальше по Украине.

Каждый год огонь доставляют из Храма Гроба Господня в Иерусалиме самолетом в Украину, однако в этом году из-за войны его привезли в Украину по суше.

Огонь, который по мнению многих верующих, появляется чудесным способом, символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней.

Напомним, украинцев предупредили об опасности посещения церкви на Пасху. Российские войска могут обстреливать церкви во время массовых богослужений, поэтому украинцам посоветовали по возможности смотерть трансляции Литургий из дому.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK