В Украину прибыл Благодатный огонь
Волынь первой в Украине встретила Благодатный огонь. Об этом сообщили в Волынской епархии Православной Церкви Украины.
Огонь встретила делегация во главе с Митрополитом Луцким и Волынским Михаилом на границе с Польшей.
"Христос Воскрес", – поздравил собравшихся Михаил, получив огонь.
Далее его в сопровождении патрульной полиции доставят в храмы области, чтобы волыняне могли принести в свои дома. Также патрульные из Киевской области увезли огонь дальше по Украине.
Каждый год огонь доставляют из Храма Гроба Господня в Иерусалиме самолетом в Украину, однако в этом году из-за войны его привезли в Украину по суше.
Огонь, который по мнению многих верующих, появляется чудесным способом, символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней.
Напомним, украинцев предупредили об опасности посещения церкви на Пасху. Российские войска могут обстреливать церкви во время массовых богослужений, поэтому украинцам посоветовали по возможности смотерть трансляции Литургий из дому.