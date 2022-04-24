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В ОП рассказали, когда ВСУ будут иметь перевес в оружии на Донбассе

Переданное западными парнерами вооружение прибуедт на Донбасс не ранее конца мая. К тому времени проитвник уже выдохнется и не сможет наступать.
В ОП рассказали, когда ВСУ будут иметь перевес в оружии на Донбассе

В конце мая – начале июня Украина, благодаря поставкам западного вооружения, будет иметь существенное преимущество над Российской Федерацией. Об этом вечером в субботу, 23 апреля, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он отметил, что преимущество Украины над РФ будет заметно на тех участках, куда украинская сторона перебросит переданное вооружение.

"...Это будет фаза позиционной войны, когда российские войска выдохнутся, устанут и не смогут наступать", - сказал Арестович.

Он отметил, что даже тем вооружением, которое есть у ВСУ сейчас, защитникам удается давать отпор противнику.

Ранее во Франции заявили, что поставляют Украине ракеты и гаубицы, а также ротивотанковые ракеты.

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