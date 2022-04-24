ВСУ освободили восемь сел на Херсонщине

Украинские военные отразили несколько штурмов захватчиков. Оккупанты со значительными потерями отошли в сторону Чернобаевки.

Защитники Украины освободили от российских оккупантов еще восемь населенных пунктов в Херсонской области, а также отразили ряд штурмов захватчиков. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщает сообщает пресс-служба Воздушного командования Юг.

"Нашими подразделениями с позиций наблюдательных постов восстановлен контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области", - говорится в сообшении.

Отмечается, что войска РФ пытались активизироваться в Херсонской области накануне организации на временно оккупированных территориях региона фейкового "референдума".

"Попытки проведения штурмовых действий в направлении Александровки и Таврического успехов не имели. Попытки завладеть Николаевкой тоже оказались неудачными. Нанесением огневого поражения артиллерией общей поддержки группировки атаки противника отражены", - рассказали украинские защитники.

Также в ВСУ сообщили, что накопление живой силы и техники врага в районе Киселевки для дальнейшего наступления на Посад-Покровское потерпело огневое поражение украинскими подразделениями. В итоге оккупанты со значительными потерями отошли в сторону Чернобаевки.

"Общие потери противника составляют 74 рашиста и 13 единиц техники, среди которых 2 танка, система реактивного залпового огня, 6 единиц бронированной и инженерной техники, 4 БПЛА-разведчика", - сообщили в Воздушном командовании Юг.

Напомним, перед этим, 23 апреля, в Харьковской области бойцы ВСУ освободили три населенных пункта.

Ранее сообщалось, что за день ВСУ сбили три российских самолета. Всего за сутки зенитчики сбили 17 вражеских объектов - девять беспилотников, три самолета и пять ракет.