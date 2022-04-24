Итоги 23.04: Удар по Одессе и ликвидация генералов

Российские ракеты ударили по Одессе; Украина ликвидировала двух генералов РФ на Херсонщине. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Разведка сообщила о ликвидации двух российских генералов на Херсонщине

ВСУ нанесли удар по передовому пункту управления 49 Общевойсковой армии российских войск на Херсонщине. Уничтожены два генерала оккупантов, еще один получил тяжелые ранения и в критическом состоянии эвакуирован. Персональные данные генералов уточняются.

Украина не готова к разблокировке Мариуполя военных путем

Президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции для украинскимх и иностранных журналистов, которая прошла в киевском метро, заявил, что Украина имеет полное моральное право на военное разблокирование своих городов. И имеет большую надежду на то, что сможет это сделать. Однако на данный момент еще не готова.

Российские ракеты ударили по Одессе

Россия обстреляла Одессу крылатыми ракетами, которые были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 России с акватории Каспийского моря. Две ракеты были сбиты, а еще четыре поразили инфраструктурный объект и два жилых дома. Восемь человек погибли, среди них - трехмесячный младенец.

ВСУ провели контратаку на Харьковщине, заняв три села

Военным удалось отбить у оккупантов села Безруки, Слатино и Прудянка Дергачевского района и закрепились на позициях. Самой горячей точкой региона остается Изюм. Ведутся активные боевые действия, но силы ВСУ удерживают свои позиции и наносят врагу отпор.

Украина и Польша создают совместное Ж/Д предприятие

Украина и Польша подписали меморандум о создании совместного логистического предприятия, что поможет Украине "кардинально" увеличить экспорт в Европу и на мировые рынки.