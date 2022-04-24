РФ пригнала Искандеры к границе. Сводка Генштаба

Оккупанты продолжают стягивать силы к восточным и северным областям Украины. Враг также активизировали наступательные и штурмовые действия.

Россия накапливает группировку войск, перебросывая и сосредотачивая дополнительные подразделения в Белгородской области в направлении Харьковской области, говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 24 апреля.

Так, по имеющимся данным, в 60 километрах от государственной границы Украины развернуты пусковые установки ОТРК Искандер-М.

Враг продолжает частичное блокирование Харькова, осуществляет огневое поражение подразделений украинских войск и объектов критической инфраструктуры.

С целью усложнения перемещения украинских сил в районе населенного пункта Коротичи противник провел дистанционное минирование местности.

Оккупанты обстреливают позиций украинских войск в районах населенных пунктов Курулька и Новая Дмитровка, проводят воздушную разведку позиций подразделений ВСУ с помощью дронов Орлан-10 в районах населенных пунктов Барвенково, Курулька и Гусаровка.

Планы России по захвату Украины

Кроме того, враг наращивает инженерно-фортификационное оборудование позиций в Брянской области на расстоянии до трех километров от государственной границы Украины.

Генштаб ВСУ также сообщил, что на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки были отбиты 12 атак российских оккупантов, уничтожены четыре танка, 15 единиц бронированной и четыре единицы автомобильной техники, пять артиллерийских систем.

Российские войска активизировали наступательные и штурмовые действия на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях.

Идут бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасное. На Северодонецком направлении враг привел понтонные переправы через реку Красная. На Авдеевском направлении наращивает систему противовоздушной обороны.

В Мариуполе оккупанты продолжают обстреливать украинские подразделения в районе Азовстали. Наносятся авиационные удары, в том числе и с самолетов дальней авиации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже отстреляла по Украине большую часть своего ракетного арсенала, но ракет в РФ еще очень много.