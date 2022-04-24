Авиаудары продолжаются. Ситуация в регионах к утру

Российские оккупанты активно обстреливает восточные и южные территории Украины, которые намеревается захватить.

Областные военные администрации рассказали, как прошли 59 сутки полномасштабной войны России против Украины. В большинстве регионов ночь на 24 апреля прошла спокойно, сложная ситуация на востоке и юге Украины.

Луганская область. Обстрелы продолжаются. Самые горячие населенные пункты - Горное, Золотое и Лисичанск. Восемь погибших, двое раненых, разрушение не менее семи домов и отдела полиции.

Донецкая область. Активные боевые действия вдоль линии соприкосновения. Авдеевка - авиаудары, кассетные снаряды. Марьинка, Новомихайловка - бои, Мариуполь - авиационные удары.

Днепропетровская область. Три ракетных удара в Павлоградском районе по железнодорожной инфраструктуре и промышленному предприятию. Последствия и детали выясняются. Есть информация об одном погибшем.

Харьковская область. В течение суток продолжались обстрелы в Чугуевском и Дергачевском районах. В Харькове - снова ночные обстрелы, в Слободском и Киевском районах города трое пострадавших.

Херсонская область. Ситуация напряженная. Российские войска обстреливают населенные пункты области и наносят удары по соседним областям. Херсонщина на грани гуманитарной катастрофы.

Николаевская область. Обстрелы Николаева и населенных пунктов области. Предварительно - без пострадавших.

В утренней сводке Генштаба говорилось, что Россия накапливает группировку войск, перебрасывая и сосредотачивая дополнительные подразделения в Белгородской области в направлении Харьковской области. Туда стягивают Искандеры.

Накануне Россия нанесла ракетный удар по Одессе. В результате погибли восемь человек. Среди них три поколения одной семьи - трехмесячная девочка, ее 28-летняя мама, а также бабушка.