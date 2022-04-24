В ОП оценили перспективы удара по Крымскому мосту

Вооружением, которое сейчас есть у украинских сил на юге, мост атаковать невозможно, с сожалением сказал Арестович.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорит, что на сегодняшний день незаконному Крымскому мосту ничего не угрожает. Об этом он рассказал в интервью правозащитнику Фейгину.

"Крымский мост - сооружение, которое строилось по всем правилам боевой устойчивости... Его прикрывает по меньшей мере две зенитно-ракетные бригады, пара кораблей флота СпО и постоянный наряд сил в воздухе, который за этим всем следит, специально, чтобы туда ничего не прилетело", - пояснил Арестович.

Вооружением, которое сейчас есть у украинских сил на юге, мост атаковать невозможно. "Крымскому мосту, к сожалению, в ближайшее время ничего не угрожает", - отметил он.

21 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов допустил возможность атаки Украины на Крымский мост, который соединяет РФ с временно оккупированным украинским полуостровом.

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина, возможно, и не может разрушить весь мост, но теоретически в нужный момент можно нанести удар, когда по нему идут войска.