Россия не сможет дойти до Приднестровья - WP

Российские войска завязли в битвах на востоке Украины, а силы в анклаве не захотят идти на войну, пишет газета.

Заявление командующего войсками Центрального военного округа РФ о намерении Москвы захватить юг Украины и пробить коридор до самопровозглашенной Приднестровской "республики", удивило многих аналитиков, пишет американская газета Washington Post.

Россия еще в первые недели войны пыталась продвинуться дальше на юго-запад Украины, но потерпела неудачу, напоминает издание. Вместе с тем, в международном пространстве снова начали обсуждать оккупированный регион Молдовы и прямую угрозу, исходящую от него.

Кишинев вызвал посла России, чтобы выразить "глубокую обеспокоенность" заявлением российского оккупанта.

"Эти заявления безосновательны и противоречат позиции РФ по поддержке суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в ее признанных международным сообществом границах", - сказал молдавский министр иностранных дел Нику Попеску.

Аналитики же сомневаются, что армия России, погрязшая в битвах на востоке Украины, способна вообще пробиться вплоть до Приднестровья.

"Несмотря на то, что власть в анклаве поддерживает Москва, а еще в регионе уже есть российские войска, это не значит, что местное население хочет идти на войну", - отмечает издание.

Ранее британская разведка сообщала, что Россия пытается вербовать людей из Приднестровья.