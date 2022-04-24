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Арестович назвал слабые места армии оккупантов

Российская система чрезвычайно централизована. Они выполняют задачу, только когда есть железная воля командира постарше, говорит Арестович.
Арестович назвал слабые места армии оккупантов

Российская армия - это советская армия в худшем ее проявлении. Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил в интервью изданию Медуза, опубликованном 24 апреля. 

"Что такое советская концепция наступления? Это куча спецназа и десантников, которые выбрасываются в тыл противника, начинают сеять панику. Это тактика шока и трепета, чтобы заставить запаниковать и сбежать власти, уничтожить центры управления и связи. Шок действительно был", - говорит Арестович.

По его словам, в первые три дня украинские силы тоже очень сильно просели: многие руководители на местах, некоторые военные, представители спецслужб, местных властей и население.

По его словам, удержали ситуацию в Украине те, кто не знал, что надо бояться: спокойно обстреливали российские танки и сбивали самолеты.

"Если бы мы были централизованной страной, которая бы успела провести реформы западного типа, я думаю, мы бы проиграли. Но мы остались в нашем любимом украинском бардаке, и никто не знал, что без приказа центральной власти нельзя воевать… А когда мы уже восстановили управление и перестали бояться, на третьи - пятые сутки, то вообще пошло все очень хорошо", - отметил он.

Российская система чрезвычайно централизована. Они выполняют задачу, только когда есть железная воля командира постарше, говорит Арестович.

"Они шарахались огромной бестолковой массой, это было так зрелищно. Накрытие нашей артиллерией - бах, дымы, взрывы. Смотришь, они приезжают на это же место через шесть часов: новая колонна - и ровно туда же. Наши артиллеристы снова отстрелялись, вторую колонну сожгли. И так по пять-шесть раз за месяц", - сказал он.

Советник главы ОП также объяснил, что такое "российский способ воевать".

"Ты выезжаешь на перекресток, там стоит 60-90 единиц сгоревшей техники, трупы валяются или разорванные куски - а ты все равно выезжаешь и стоишь там. По тебе прилетает, а ты все равно стоишь. Потому что начальство из штаба в Москве сказало на этот перекресток идти, и они туда тупо выезжают раз за разом. Они жутко перецентрализованы", - рассказал он.

Арестович отметил, что многие говорят, что Россия неправильно начала войну, но он с этим не согласен.

"Они правильно начали. Просто эта война была рассчитана на тип боевых действий, где мы за три дня сдаемся и поднимаем лапки. А мы не подняли. А дальше - все", - сказал советник.

 

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