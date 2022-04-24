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За сутки в Николаевской области ранены 12 человек

В николаевских больницах находятся 198 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщине, сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
За сутки в Николаевской области ранены 12 человек

За минувшие сутки в Николаевской области во время обстрелов ранения получили 12 человек, среди которых двое детей. Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Сообщается, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

"В целом, на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 198 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщине", - сообщает Замазеева.

Напомним, на Пасху в Очеретинской общине Донецкой области под обстрелами российских оккупантов погибли двое детей. С начала полномасштабной войны в Украине, по официальным данным на утро 24 апреля, погибли не менее 213 детей и не менее 389 ранены. 

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