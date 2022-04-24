В РФ насильственно вывезены 915 тысяч украинцев
С территории Украины насильственно вывезены в Россию 915 тысяч украинцев. Об этом сообщает обмудсмен Людмила Денисова.
"Еще одно военное преступление России - депортация. Путинский режим насильно вывез с территории Украины 915 тысяч украинцев. Из них 160 тысяч - дети, более двух тысяч - сироты. Но есть среди них и те, кого украли у живых родителей. И теперь российская Дума наскоро ищет путь, как упростить усыновление украинских депортированных детей", - сообщает обудсмен.
Сообщается, что в России есть волонтеры, которые помогают украинцам вырваться из России и попасть на территорию Европы.
"Известно о семи людях, выехавших в Эстонию, а затем в Швецию", - отметила Денисова.
Ранее сообщалось, что Украина намерена провести с Россией переговоры о возвращении всех украинцев, депортированных в РФ.
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