В РФ насильственно вывезены 915 тысяч украинцев

Среди депортированных 160 тысяч - дети, более двух тысяч - сироты, но есть и те, кого украли у живых родителей, сообщает обмудсмен Людмила Денисова.

С территории Украины насильственно вывезены в Россию 915 тысяч украинцев. Об этом сообщает обмудсмен Людмила Денисова.

"Еще одно военное преступление России - депортация. Путинский режим насильно вывез с территории Украины 915 тысяч украинцев. Из них 160 тысяч - дети, более двух тысяч - сироты. Но есть среди них и те, кого украли у живых родителей. И теперь российская Дума наскоро ищет путь, как упростить усыновление украинских депортированных детей", - сообщает обудсмен.

Сообщается, что в России есть волонтеры, которые помогают украинцам вырваться из России и попасть на территорию Европы.

"Известно о семи людях, выехавших в Эстонию, а затем в Швецию", - отметила Денисова.

Ранее сообщалось, что Украина намерена провести с Россией переговоры о возвращении всех украинцев, депортированных в РФ.

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