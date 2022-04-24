Зеленский обсудил с Эрдоганом эвакуацию из Мариуполя

Кроме темы эвакуации, были затронуты вопросы, связанные с обороноспособностью Украины и с угрозой глобальной пищевой безопасностью из-за блокирования судоходства в Черном море.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил вопросы эвакуации граждан из Мариуполя, гарантии безопасности для Украины и мировой продовольственной безопасности. Об этом в воскресенье, 24 апреля, Зеленский сообщил в Twitter.

"Накануне его переговоров с Путиным отметил необходимость немедленной эвакуации гражданских из Мариуполя, в частности с "Азовстали", немедленного обмена заблокированных военных. Обсудили ход переговорного процесса, согласование с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины", - пишет Зеленский.

Сообщается также, что были затронуты вопросы, связанные с обороноспособностью Украины и с угрозой глобальной пищевой безопасностью из-за блокирования судоходства в Черном море.

Ранее сообщалось, что Турция готова стать гарантом безопасности Украины, но сначала необходимо понять, что эта роль под собой подразумевает.