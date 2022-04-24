Войска РФ сорвали гумкоридор из Мариуполя

На Азовстали сейчас 1000 женщин и детей и около 500 раненых, почти 50 человек нуждаются в немедленной квалифицированной помощи, сообщила вице-премьер-министр Украины Верещук.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в воскресенье, 24 апреля, в эфире телемарафона заявила, что российские войска не дали организовать гуманитарный коридор из Мариуполя на Пасху.

"Мы уже не просим, мы требуем от ООН обеспечить режим прекращения огня и открытия гуманитарного коридора и из Азовстали, и из Мариуполя в целом. На Азовстали сейчас 1000 женщин и детей, плюс - 500, может даже больше, раненых, почти 50 человек нуждаются в немедленной квалифицированной помощи", - сообщила Верещук.

Верещук настаивает, что "именно об этом должен говорить господин Гутерреш в Москве, если он собирается говорить о мире".

"Все остальные договоренности не будут иметь веса, потому что самое главное, что может сделать ООН и не могут сделать другие, - это открыть гуманитарный коридор", - отметила Верещук.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил вопросы эвакуации граждан из Мариуполя.