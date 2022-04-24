Украинские защитники держат оборону и наносят врагу потери - Генштаб

На временно занятых территориях Украины оккупанты ограничивают права и свободы мирных жителей, в том числе свободу передвижения.

Противник продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути в временно оккупированный Крым. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 24 апреля.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. До семи батальонов вооруженных Беларуси продолжают прикрывать украинско-белорусскую границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжается вывоз с территории Беларусив РФ вооружения и военной, преимущественно поврежденной.

На Северском направлении войска РФ усиленно охраняют участок украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

Из Курской в Белгородскую область враг планирует перемещение зенитно-пушечного дивизиона из состава 14 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

На Слобожанском направлении враг перебрасывает технику в район города Купянск. Оккупанты продолжают частичную блокировку города Харькова, обстреливая украинские войска и объекты критической инфраструктуры.

В Генштабе отмечают активизацию наступательных и штурмовых действий подразделений противника в районах населенных пунктов Пашково, Долгенькое и Большая Камышеваха. Враг был вынужден с потерями отступить на ранее занимаемые рубежи.

На Донецком и Таврическом направлениях враг наращивает системы управления и противовоздушной обороны, обстреливает позиции украинских войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения, а также наносит авиационные удары.

На Северодонецком направлении противник безуспешно пытался совершать штурмовые действия в сторону населенных пунктов Лиман и Яцковка. Оккупанты установили контроль над частью населенного пункта Заречное, безуспешно пытались закрепиться в западной, северо-западной и восточной частях Рубежного, но начали продвижение в направлениях населенных пунктов Орехово и Нижнее.

На Попаснянском направлении враг пытался закрепиться на достигнутых рубежах, проводил перегруппировку и подготовку к дальнейшим штурмовым действиям.

На Кураховском направлении противник предпринял безуспешную попытку наступления в сторону населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка.

На Мариупольском направлении захватчики продолжали боевые действия в районе "Азовстали", в частности наносили авиационные удары по определенным объектам гражданской инфраструктуры. Оккупанты совершали штурмовые действия в направлении населенного пункта Времевка, но с потерями отошли на ранее занятые позиции.

На временно занятых территориях Украины оккупанты ограничивают права и свободы мирных жителей, в том числе свободу передвижения.

"Украинские защитники и защитницы держат оборону и наносят врагу значительные потери", - сообщается в сводке.

Напомним, в утренней сводке сообщалось, что Россия накапливает группировку войск, перебрасывая и сосредотачивая дополнительные подразделения в Белгородской области в направлении Харьковской области.