В Мариуполе погибли свыше 20 тысяч людей - мэр

Точное количество погибших неизвестно,так как тысячи тел похоронены в огромных братских могилах за городом

Более 20 тысяч жителей Мариуполя погибли от рук оккупантов в блокадном городе. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко в ефире телемарафона.

"Мы уже сегодня имеем печальную цифру - более 20 тысяч местного населения, наших мирных жителей, так женщины, дети, к сожалению, погибли", - отметил мэр.

Точное количество погибших неизвестно,так как тысячи тел похоронены в огромных братских могилах за городом. Кроме того, есть много погибших на территории города, множество тел не только не идентифицированы, но и не найдены.

Ранее мэр Мариуполя сообщил, что в 20 километрах от Мариуполя найдена огромная братская могила. В ней российские захватчики могли похоронить от трех до девяти тысяч мариупольцев.