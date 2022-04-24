Почта
 

По Полтавщине ударили пять российских ракет

Информацию о пострадавших и разрушениях уточняют и просять жителей области не игнорировать сирены воздушной тревоги.
По Полтавщине ударили пять российских ракет

Пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры в Полтавщине. Об этом сообщают в Полтавской ОВА.

Сообщалось о том, что были слышны взрывы в Кременчуге.

"Информацию о пострадавших и разрушениях уточняем. Все подробности позже. Тревога продолжается, не выходим из укрытий", - сообщают в ОВА.

Напомним, на Пасху в Очеретинской общине Донецкой области под обстрелами российских оккупантов погибли двое детей. С начала полномасштабной войны в Украине, по официальным данным на утро 24 апреля, погибли не менее 213 детей и не менее 389 ранены. 

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK