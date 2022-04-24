Участники движения пока не имеют единого координационного центра, но у них появился телеграм-канал под названием "Крым - край партизанской славы", в котором участники показывают результаты борьбы с российскими оккупантами.

В Крыму активизировалось партизанское движение против российских оккупантов. Об этом говорится в сообщении INжир media в воскресенье, 24 апреля.

Как сообщают участники движения, они пока не имеют единого координационного центра.

"На сегодняшний момент, они провели множество акций, среди которых пока прокалывание колес автомобилей, чьи владельцы поддерживают Z-фашизм, расклеивание листовок с антивоенными призывами. Дальше ребята обещают действовать решительней. На сегодняшний момент они сообщают о наличии у них адресов семей российских оккупантов из пгт. Гвардейское Симферопольского района", — сказано в сообщении.

Сообщается также, что в Telegram появился канал под названием "Крым - край партизанской славы", в котором участники показывают результаты борьбы с российскими оккупантами.

Напомним, мелитопольские партизаны уничтожили сотню оккупантов.

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