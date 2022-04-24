Врачи возвращают в строй более 80% раненых

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила очень высокий уровень профессионализма украинских военных медиков.

Более 80% украинских военных, перенесших ранения, после лечения и реабилитации возвращаются в строй. Об этом сообщила в эфире национального телемарафона замминистра обороны Анна Маляр.

Замминистра отметила очень высокий уровень профессионализма военных медиков Украины.

"Вчера мне удалось передать куличи нашим раненым в один из госпиталей Украины и медицинскому коллективу, потому что надо понимать, что наши военные медики сегодня также на фронте, они, по сути, отвечают за жизнь и здоровье наших раненых воинов. И надо понимать, что это огромная победа украинской военной медицины, очень высокий процент раненых снова возвращается в строй – это более 80%. Речь идет об уровне военной медицины, качестве лечения и реабилитации", - рассказала Маляр.

Напомним, защитников Украины разрешается направлять для лечения в медучреждения не в Украине. На военных и сопровождающий медперсонал не будут распространяться ограничения выезда.