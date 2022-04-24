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Украинские нацгвардейцы отметили Пасху

Гвардейцы рассказали о том, что получили подарки от близких и волонтеров, посетили праздничную службу, могли исповедаться и вместе помолиться за мир в Украине, сообщают в пресс-службе МВД.
Украинские нацгвардейцы отметили Пасху

Украинские нацгвардейцы в воскресенье, 24 апреля, отмечали Пасху. Об этом сообщают в МВД.

Гвардейцы рассказали о том, что получили подарки от близких и волонтеров, посетили праздничную службу в храме, могли исповедаться и вместе помолиться за мир в Украине. 

Напомним, в самые опасные уголки страны, где сейчас военнослужащие Госпогранслужбы вместе с бойцами ВСУ сдерживают врага, продолжают доставлять пасхальные символы.

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