Украинские нацгвардейцы отметили Пасху

Гвардейцы рассказали о том, что получили подарки от близких и волонтеров, посетили праздничную службу, могли исповедаться и вместе помолиться за мир в Украине, сообщают в пресс-службе МВД.

Украинские нацгвардейцы в воскресенье, 24 апреля, отмечали Пасху. Об этом сообщают в МВД.

Гвардейцы рассказали о том, что получили подарки от близких и волонтеров, посетили праздничную службу в храме, могли исповедаться и вместе помолиться за мир в Украине.

Напомним, в самые опасные уголки страны, где сейчас военнослужащие Госпогранслужбы вместе с бойцами ВСУ сдерживают врага, продолжают доставлять пасхальные символы.