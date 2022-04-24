В зоне ООС за сутки отбито семь атак врага

За неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 63 вражеских атаки, сообщают в Министерстве обороны Украины.

Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение суток, 24 апреля, успешно отбили семь атак врага. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Сообщается, что украинские защитники уничтожили:

13 танков

3 артиллерийские системы,

4 боевых бронированных машин,

18 единиц автомобильной техники и 4 топливозаправщика противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили:

3 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

За неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 63 вражеских атаки и уничтожили:

один зенитный ракетный комплекс оккупантов,

5 танков, 20 артиллерийских систем,

14 единиц бронированной техники,

есть боевых бронированных машин,

две единицы специальной инженерной, 62 единицы автомобильной техники и пять топливозаправщиков российской армии.

Подразделениями ПВО сбито 5 самолетов, один вертолет, 28 беспилотных летательных аппаратов и три крылатых ракеты врага.

Напомним, противник продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути в временно оккупированный Крым.