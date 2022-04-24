В зоне ООС за сутки отбито семь атак врага
Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение суток, 24 апреля, успешно отбили семь атак врага. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Сообщается, что украинские защитники уничтожили:
13 танков
3 артиллерийские системы,
4 боевых бронированных машин,
18 единиц автомобильной техники и 4 топливозаправщика противника.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили:
3 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.
За неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 63 вражеских атаки и уничтожили:
один зенитный ракетный комплекс оккупантов,
5 танков, 20 артиллерийских систем,
14 единиц бронированной техники,
есть боевых бронированных машин,
две единицы специальной инженерной, 62 единицы автомобильной техники и пять топливозаправщиков российской армии.
Подразделениями ПВО сбито 5 самолетов, один вертолет, 28 беспилотных летательных аппаратов и три крылатых ракеты врага.
Напомним, противник продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути в временно оккупированный Крым.