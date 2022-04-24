РФ за вечер запустила девять ракет по Кременчугу
Враг в очередной раз атаковал Полтавскую область. О пострадавших вследствие ударов пока не сообщалось.
Вечером в воскресенье, 24 апреля, российские войска девять раз обстреляли город Кременчуг. Об этом сообщил глава Полтавской облгосадминистрации Дмитрий Лунин.
"Уже 9 российских ракет в этот вечер ударили по инфраструктуре Кременчуга. Враг не гнушается ничем, даже в такой святой день", - написал глава региона.
О пострадавших пока не сообщалось.
Напомним, в результате вражеского обстрела Кременчуга 2 апреля был уничтожен местный нефтеперерабатывающий завод. Несколько человек получили ожоги.
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