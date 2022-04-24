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Представители США прибыли в Киев - Арестович

В украинской столице с официальным визитом пребывают глава американского Госдепа и министр обороны США.
Представители США прибыли в Киев - Арестович

В Украину с официальным визитом прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.  Об этом вечером в воскресенье, 24 апреля, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Прямо сейчас они разговаривают с президентом (Владимиром Зеленским - ред.)", - уточнил он.

Отметим, это первый визит представителей Вашингтона в Киев с начала российского вторжения - с 24 февраля.

Ранее переговоры с Блинкеном и Остином анонсировал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, стороны планируют обсудить поставки Украине оружия.

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