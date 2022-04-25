Жители Херсона массово покидают город перед "референдумом" - соцсети
Таким образом херсонцы протестуют против так называемого "референдума", запланированного оккупантами. Войска РФ не выпускают людей из города.
В Сети вечером в воскресенье, 24 апреля, появилось видео, на котором, по словам автора, показано, как жители оккупированного российскими войсками Херсона массово покидают город.
Как указано, херсонцы пытаются уехать, чтобы не принимать участия в псевдореферендуме, запланированном оккупантами на 27 апреля, однако солдаты РФ не дают им этого сделать.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты объявили мобилизацию мужского населения в Херсонской области.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: