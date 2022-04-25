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Жители Херсона массово покидают город перед "референдумом" - соцсети

Таким образом херсонцы протестуют против так называемого "референдума", запланированного оккупантами. Войска РФ не выпускают людей из города.
Жители Херсона массово покидают город перед "референдумом" - соцсети

В Сети вечером в воскресенье, 24 апреля, появилось видео, на котором, по словам автора, показано, как жители оккупированного российскими войсками Херсона массово покидают город.

Как указано, херсонцы пытаются уехать, чтобы не принимать участия в псевдореферендуме, запланированном оккупантами на 27 апреля, однако солдаты РФ не дают им этого сделать.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты объявили мобилизацию мужского населения в Херсонской области.

 

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