На Донбассе ВСУ за день уничтожили около 100 российских солдат
Армия противника лишилась также более 30 единиц наземной и одной единицы воздушной военной техники.
В зоне ответственности оперативно-тактической группировки Восток за сутки 24 апреля уничтожено около сотни солдат российской армии. Об этом сообщается на странице ОТГ в Facebook.
По данным защитников, за день противник совершил одну атаку, которая не увенчалась успехом.
В ходе боевых действий на Донбассе ВСУ разгромили три вражеских танка, 17 БМП, 10 АТ, две артиллерийские системы и один дрон.
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