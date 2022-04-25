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На Донбассе ВСУ за день уничтожили около 100 российских солдат

Армия противника лишилась также более 30 единиц наземной и одной единицы воздушной военной техники.
На Донбассе ВСУ за день уничтожили около 100 российских солдат

В зоне ответственности оперативно-тактической  группировки Восток за сутки 24 апреля уничтожено около сотни солдат российской армии. Об этом сообщается на странице ОТГ в Facebook.

По данным защитников, за день противник совершил одну атаку, которая не увенчалась успехом.

В ходе боевых действий на Донбассе ВСУ разгромили три вражеских танка, 17 БМП, 10 АТ, две артиллерийские системы и один дрон.

 

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