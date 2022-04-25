60 дней войны: Зеленский обратился к Байдену

Украинский лидер отметил, что сегодня дружба и партнерство Украины и США крепче, чем когда-либо.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в воскресенье, 24 апреля, выразил благодарность американскому лидеру Джо Байдену за поддержку украинского народа в его борьбе с российским вторжением. Об этом он написал в Twitter.

Таким образом глава Украинского государства отреагировал на сообщение Байдена о войне в Украине.

"Спустя два месяца после того, как Путин начал неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину, Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти. Мы продолжим поддерживать украинцев в их борьбе за защиту своей родины", - написал глава Белого дома.

В ответ на это Зеленский заявил, что благодарен американскому правительству и народу США за поддержку.

"Прошло два месяца героического всенародного сопротивления Украины российской агрессии. Я благодарен президенту США Джо Байдену и жителям США за лидерство в поддержке Украины. Сегодня украинский народ сплочен и силен, а у Украины и США дружба и партнерство крепче, чем когда-либо!" - говорится в твите украинского президента.

Напомним, накануне в Офисе президента информировали, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин находятся в Киеве с официальным визитом.