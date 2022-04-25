Чернобаевка-17: обстановка на юге Украины

Защитники обеспечили контроль территории в районе еще пяти населенных пунктов Николаевщины вблизи админграницы с Херсонской областью.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в воскресенье, 24 апреля, ВСУ в очередной раз нанесли удар по аэропорту в Чернобаевке Херсонской области, в котором расположена техника оккупантов. Об этом он написал в Twitter.

"Кстати, с 17-й Чернобаевкой. Только что сообщили", - говорится в сообщении, обнародованном почти в полночь.

В то же время оперативное командование Юг информирует об обстановке в регионе. По последним данным, на временно оккупированных территориях российские войска вводят меры, ограничивающие права и свободы мирных жителей, в частности свободу передвижения - населенные пункты, которые готовят к проведению псевдореферендумов, закрыты для въезда и выезда.

При этом враг продолжает обстреливать города, поселки и села на Николаевщине и Херсонщине. Также в командовании отмечают усиление разведывательной активности у границы Николаевской области.

"Попытка выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага нашими подразделениями сорвана. Понеся потери до 50% состава ДРГ, рашисты отступили", - сообщили защитники.

За сутки ВСУ обеспечили контроль территории в районе еще пяти населенных пунктов Николаевщины вблизи админграницы с Херсонской областью. При этом в ходе боевых действий наши бойцы уничтожили 73 российских военных и семь единиц техники, среди которых зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь С1, автомобильная и бронированная техника.