На Пасху жертвами обстрелов Харьковщины стали два человека

Ночью российские войска нанесли удары по трем районам Харькова, днем - обстреливали Золочевский и Чугуевский районы.

За сутки 24 апреля вследствие обстрелов со стороны российских войск Харькова и других населенных пунктов региона погибли два человека, еще 14 - получили ранения. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"В пасхальную ночь оккупанты нанесли удар по районам Алексеевки, Салтовки, Северной Салтовки в Харькове. Были ранены три человека. Днем российские захватчики обстреливали Золочевский и Чугуевский районы. По предварительным данным, 11 раненых, в том числе 11-летний ребенок: Чугуев - 6, Малиновка - 5, Золочев - 1. 2 человека погибли - в Харькове и Чугуеве", - написал губернатор.

Он отметил, что в ночь на воскресенье и весь день Национальная полиция отслеживала ситуацию и патрулировала в усиленном режиме, и выразил уверенность, что принятые меры значительно снизили риски для гражданских.

Также Синегубов поблагодарил всех жителей региона, воздержавшихся от посещения храмов на эту Пасху, а духовенство - "за понимание ситуации и решение не проводить ночных богослужений".

Наконец, глава ОВА призвал харьковчан и жителей области не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и без необходимости не выходить на улицу.

Как сообщалось, в пасхальный вечер захватчики выпустили девять ракет по Кременчугу в Полтавской области. О последствиях пока не информировали.