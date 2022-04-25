Киев предложил Москве переговоры у стен Азовстали

У Зеленского пригрозили, что если Кремль не пойдет навстречу в этом вопросе, последствия ему не понравятся.

Украинская сторона предложила России провести специальный раунд переговоров о немедленном прекращении огня на территории Азовстали в Мариуполе. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга вечером 24 апреля.

"Мы предложили россиянам провести специальный раунд переговоров на месте прямо у стен Азовстали. Вызвать наших российских визави на переговорах, чтобы договориться о немедленном прекращении огня. Пасхальном. Предоставление гуманитарных коридоров и освобождение или обмен наших военных на всех военнопленных РФ", - сказал Арестович.

При этом представитель Киева пригрозил, что если Кремль не пойдет навстречу в этом вопросе, последствия ему не понравятся.

В то же время бойцы полка Азов показали новое видео с подвалов Азовстали, где прячется мирное население Мариуполя. Сообщается, что люди живут в ужасных условиях, воды им хватит всего на неделю.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заявила, что российские войска на Пасху не дали организовать гуманитарный коридор из Мариуполя.