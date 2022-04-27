Враг обстрелял Зеленодольск на Днепропетровщине, есть пострадавший

Оккупанты попали по предприятию энергетической инфраструктуры

В Зеленодольске Днепропетровской области вражеская ракета попала в предприятие энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил Валентин Резниченко, глава ОВА.

Как сообщил Резниченко, враг стрелял из артиллерии и попали по предприятию энергетической инфраструктуры. Из-за удара произошла утечка масла и разгорелся сильный пожар.

“Спасатели несколько часов укрощали огонь. Один работник предприятия ранен. Теперь в больнице. Под обстрел попали сам Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка”, - отметил глава ОВА.

Напомним, что вчера украинское подразделение противовоздушной обороны сбило российскую ракету, которую выпустили россияне из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла". Осколки снаряда упали в поле.

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