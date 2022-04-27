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Жители Херсона выходят на митинги, их задерживают оккупанты

Оккупанты не хотят, чтобы проукраинские акции испортили им картинку для российской пропаганды перед проведением псевдореферендума.
Жители Херсона выходят на митинги, их задерживают оккупанты
Протесты в Херсоне, иллюстративное фото / instagram.com/khers_on/

Российские оккупанты в Херсоне пытаются задерживать протестующих, которые организовывали проукраинские акции и митинги. Об этом сообщается на сайте объединения Информационное сопротивление.

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В публикации сообщается, что российские оккупанты применяют методы угрозы физической расправой, чтобы увести людей с центральных улиц города.

"Люди дальше предпринимают попытки выйти на акции протеста, однако их сразу окружают российские оккупанты и под угрозами физической расправы уводят с центральных улиц города", - говорится в сообщении.

Несколько акций протеста под лозунгами "Никаких референдумов! Херсон - это Украина" удалось провести возле Херсонского университета.

В публикации также отмечают, что российские оккупанты не хотят допустить проведения подобных мероприятий, так как они портят им картинку, которую рисует российская пропаганда перед проведением псевдореферендума.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к эскалации со стороны ПМР. По его словам, Москва пытается дестабилизировать ситуацию в регионе, чтобы пригрозить Кишиневу и не дать ему поддержать Украину.

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