Плохие новости для РФ: Подоляк рассказал о милитаризации Украины

Одной из целей вторжения в Украину Кремль называл демилитаризацию страны. По факту, достигнут прямо противоположный эффект

Украина не согласна на российские требования о демилитаризации. Более того, в настоящее время с Запада ожидаются масштабные поставки вооружений. Об этом заявил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Одним из странных требований России в начале войны была "полная демилитаризация" Украины. Что ж, после вчерашней эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира есть очень плохие новости для России. Объем, скорость, упрощенная логистика, расширенная номенклатура оружия – Украина существенно усиливается", - заявил он.

Отметим, что до начала российской агрессии страны Запада отказывались поставлять Украине какое-либо серьезное оружие. Исключением стало только легкое оружие пехоты, в частности, переносные ракетные комплексы – противотанковые и зенитные. Теперь же речь идет о поставках противокорабельных ракет, артиллерии, танков и другой тяжелой техники, что было немыслимо до 24 февраля.

Напомним, Арестович считает, что война может длиться до Нового года. На продолжительность и исход российского вторжения повлияет ряд обстоятельств.

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