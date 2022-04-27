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Китайцы отказались поставлять дроны в Украину и Россию

Производитель гражданских БПЛА не хочет, чтобы его техника оказалась на поле боя
 |  Автор: Юрий Кобзар
Китайцы отказались поставлять дроны в Украину и Россию
Дрон компании DJI Technology Co / wikipedia.org

Китайская компания DJI Technology Co, выпускающая гражданские беспилотники, решила прекратить поставки в Россию и Украину. Производитель не доволен тем, что его продукцию активно используют в боевых действиях, пишет Reuters.

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"DJI не приемлет любое использование наших дронов для причинения вреда, и мы временно приостанавливаем продажи в этих странах, чтобы никто не использовал наши дроны в бою", - заявили в компании.

Кроме того, китайцы отрицают, что украинские военные данные, которые оказались в распоряжении компании, были переданы в Россию. Представитель компании назвал эти обвинения "абсолютно ложными". Также в DJI заявили, что не нашли подтверждения тому, что российские военные в Украине применяют ее дроны.

Напомним, Британия передаст Украине ракеты Brimstone. Поставки самонаводящихся ракет класса "воздух-земля" планируют осуществить в ближайшие две недели.

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