В Энергодаре депутат горсовета оказался предателем

Ему сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Украинские правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности 48-летнему депутату городского совета Энергодара, который стал добровольно сотрудничать с российскими оккупантами. Об этом проинформировал Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

По данным следствия, депутат партии ОПЗЖ Энергодарского горсовета возглавил так называемый "Совет самоорганизации города". Он 27 марта записал видеообращение к жителям Энергодара, в котором сообщил про образование незаконного органа власти российских оккупантов и объявил себя его руководителем.

Следователи полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины (Коллаборационная деятельность). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

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Напомним, ранее в Закарпатской области сотрудники Государственного бюро расследований при помощи полиграфа разоблачили жителя Киева, который сотрудничал с российскими оккупантами

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