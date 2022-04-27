Разминирование территории вокруг ЧАЭС займет не один месяц - министр

Возле ЧАЭС уже найдены сотни мин и растяжек, исследование территории продолжается.

Время проведения гуманитарного разминирования территории вокруг ЧАЭС будет измеряться месяцами. Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

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Монастырский рассказал, что в зоне ЧАЭС осталось много мин и снарядов.

"К сожалению, мы должны говорить не только о радиационном загрязнении, но есть и о загрязнении минами, снарядами многих объектов вокруг станции. Должно пройти гуманитарное разминирование. Мы понимаем, что время гуманитарного разминирования, а оно особенное в Чернобыльской зоне, будет измеряться, минимум, месяцами. Возможно и дольше, потому что поиск взрывоопасных предметов, например, в лесах зоны очень усложнен" - сказал Монастырский.

Сообщается, что возле Чернобыльской атомной электростанции уже найдены сотни мин и растяжек. Сейчас продолжается исследование территории вокруг ЧАЭС.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к эскалации со стороны ПМР. По его словам, Москва пытается дестабилизировать ситуацию в регионе, чтобы пригрозить Кишиневу и не дать ему поддержать Украину.