Разведка США спасла авиацию Украины 24 февраля – СМИ

Американцы продолжают снабжать Украину важной развединформацией

В первый день полномасштабного вторжения России в Украину американская разведка спасла большую часть украинской авиации и ПВО. Об этом сообщает NBC News.

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По данным журналистов, между спецслужбами США и Украины шел и сейчас идет активный обмен информацией. В частности, американская разведка передала украинской стороне информацию о том, какие объекты Россия попытается разбомбить своим первым ударом. Благодаря этому 24 февраля из-под удара удалось вывести значительную часть украинских сил ПВО и самолетов.

Кроме того, благодаря оперативному обмену информацией между Украиной и США украинские войска смогли сбить российский транспортный самолет с сотнями десантников, летевшими на захват аэропорта Гостомель под Киевом.

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Благодаря этому украинцы смогли выиграть время и укрепить оборону столицы. И хотя впоследствии Гостомель был захвачен врагом, у россиян уже не было над ним достаточно контроля, чтобы свободно перебрасывать по воздуху всё необходимое им оружие. По словам официальных лиц США, этот аспект сыграл важную роль в исходе битвы за Киев.

При этом журналисты со ссылкой на свои источники отмечают, что активный обмен разведдаными продолжается и сейчас, благодаря чему Украина продолжает успешно отражать попытки России установить господство в воздухе и в целом не может сломить сопротивление ВСУ.

"Российские военные в буквальном смысле разбивают пустые поля там, где когда-то была установлена ​​система противовоздушной обороны", — заявил один из чиновников США.

Напомним, 40 стран создали контактную группу по обороне Украине. Стороны будут встречаться как физически, так и в режиме онлайн, говорит он.

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