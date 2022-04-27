Глава Харьковской ОВА сообщил подробности о ночных обстрелах

В Харькове и районах области вследствие ночных обстрелов 15 человек получили ранения, трое погибли.

В Харькове в ночь с 26 по 27 февраля произошли обстрелы. Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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В результате обстрелов ночью в Харькове и районах области 15 человек получили ранения, еще 3 погибли. В Золочеве, Дергачах и Чугуеве обстрелы продолжаются.

"В Харькове было несколько попаданий в жилые дома Киевского района, попадали в дома Салтовки, Северной Салтовки, Алексеевки. Информация об обстрелах области фосфорными бомбами не соответствует действительности. Полетов авиации и БПЛА противника также не было. Активные бои продолжаются в Изюмском направлении", - сообщает Синегубов.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к эскалации со стороны ПМР. По его словам, Москва пытается дестабилизировать ситуацию в регионе, чтобы пригрозить Кишиневу и не дать ему поддержать Украину.