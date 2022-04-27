В Одессе заметили много новых кораблей на горизонте: что известно

Оперативное командование "Юг" сообщает, что угроза ракетных ударов сохраняется.

27 апреля в Одессе на горизонте местными жителями были замечены подозрительные корабли в Черном море. Кадры были сняты с пляжа "Дельфин".

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На данный момент неизвестно, кому именно принадлежат судна и в чем состоит цель их прибытия.

Оперативное командование "Юг" сообщает, что в Черноморской операционной зоне корабельная группировка флота РФ с подводными лодками "продолжает держать напряженность по поводу вероятности нанесения по Украине ракетных ударов".

"Также вражеские силы готовят провокации с ракетными ударами по Приднестровью, чтобы обвинить Украину в нападении на непризнанную республику", - сообщает командование.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к эскалации со стороны ПМР. По его словам, Москва пытается дестабилизировать ситуацию в регионе, чтобы пригрозить Кишиневу и не дать ему поддержать Украину.