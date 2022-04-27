В Украине переименовали атомную станцию

Название города-спутника станции Южноукраинск пока не изменено, но это лишь вопрос времени, считают в Энергоатоме.

НАЭК Энергоатом изменила название Южно-Украинской АЭС, переименовав ее в Пивденноукраинскую. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Соответствующий приказ был подписан руководителем НАЭК Энергоатом.

"Южно-украинская атомная электростанция отныне – Пивденноукраинская! Приказ о ее переименовании руководитель НАЭК Энергоатом Петр Котин подписал "с целью приведения наименования ОП Южно-Украинская АЭС в соответствие с требованиями стандартов государственного языка и правил украинского правописания", – говорится в сообщении

Сокращенным названием атомной электростанции теперь будет ПАЭС.

"Название города-спутника станции Южноукраинск пока не изменено, но это лишь вопрос времени и более длительных процедур", – пояснили в Энергоатоме.

Приказ о переименовании атомной станции / facebook.com/energoatom.ua

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к эскалации со стороны ПМР. По его словам, Москва пытается дестабилизировать ситуацию в регионе, чтобы пригрозить Кишиневу и не дать ему поддержать Украину.