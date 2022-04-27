Почта
 

Зеленский начал встречу с генсеком ООН

Накануне Гуттериш посетил Россию, где предложил создать контактную группу в формате ООН-Россия-Украина для решения гуманитарных вопросов.
Зеленский начал встречу с генсеком ООН

Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Сейчас встреча как раз происходит. Думаю, что какие-то мощные слова поддержки Украины от руководителя ООН мы услышим", - заявил он.

Напомним, накануне Гуттериш посетил Россию, где предложил создать контактную группу в формате ООН-Россия-Украина для решения гуманитарных вопросов в Украине. 

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK