Зеленский начал встречу с генсеком ООН

Накануне Гуттериш посетил Россию, где предложил создать контактную группу в формате ООН-Россия-Украина для решения гуманитарных вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Сейчас встреча как раз происходит. Думаю, что какие-то мощные слова поддержки Украины от руководителя ООН мы услышим", - заявил он.

Напомним, накануне Гуттериш посетил Россию, где предложил создать контактную группу в формате ООН-Россия-Украина для решения гуманитарных вопросов в Украине.