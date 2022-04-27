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Украина получила от Британии уже более 5 тысяч противотанковых ракет

Британия с начала войны отправила в Украину 1360 противотанковых боеприпасов, 4,5 тонн взрывчатки, пять систем ПВО и более 5000 противотанковых ракет.
Украина получила от Британии уже более 5 тысяч противотанковых ракет

Великобритания с начала войны отправила Украине более пяти тысяч противотанковых ракет. Об этом сообщает Минобороны Британии.

Также сообщается о 1360 противотанковых боеприпасах, 4,5 тонн взрывчатки и пяти системах ПВО.

Напомним, Великобритания поставит Украине высокотехнологичные ракеты класса Brimstone в ближайшие несколько недель.

Также сообщалось, что Британия подарила Украине 22 машины скорой помощи и технику для пожарных.

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