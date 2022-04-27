НБУ в апреле провел эмиссию 50 млрд грн

По состоянию на 28 апреля портфель военных облигаций в собственности Нацбанка составит 70 млрд. грн.

Нацбанк в апреле провел эмиссию 50 млрд грн путем покупки военных облигаций на соответствующую сумму. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что по состоянию на 28 апреля портфель военных облигаций в собственности Нацбанка составит 70 млрд. грн.

Рост объемов выкупа военных облигаций НБУ в апреле, в первую очередь, объясняется увеличением потребностей бюджета на фоне введенных налоговых изменений и более низкими объемами международного финансирования.

"В отличие от марта доходы бюджета не поддерживали досрочную уплату налогов бизнесом и перечисление дивидендов государственными компаниями", - разъяснили в НБУ.

Отмечается, что по оценкам Министерства финансов, потребности бюджета составляют около пяти млрд долл. в месяц. При этом механизм эмиссии гривни Нацбанком через покупку ОВГЗ используется только для финансирования критических расходов правительства по остаточному принципу.

"Позиция центробанка по финансированию неизменна - поддержка со стороны НБУ не может быть основным источником финансирования расходов правительства", - говорится в сообщении.

Нацбанк призвал наращивать привлечение финансов через облигации средств банков. Сообщается, что банковская система с начала войны увеличила ликвидность на 72 млрд грн до более 230 млрд грн.

Напомним, НБУ назвал риски длительной фиксации курса гривны.