Россия должна понести наказание за преступления, совершенные на территории Украины, подчеркнула генеральный прокурор.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова выступила на заседании Совбеза ООН. Там в среду, 27 апреля, она рассказала о зверствах оккупантов на территории нашего государства.

В частности, Ирина Венедиктова отметила важность того, что Россия должна нести ответственность за преступления, совершенные в Украине.

Генпрокурор подчеркнула, что ее водомство фиксирует все военные преступления оккупантов. Она же подчеркнула, что действия россиян можно сравнить с геноцидом украинцев.

"В действиях российских оккупантов есть признаки геноцида, ведь с начала полномасштабной войны они целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру, из-за чего погибают мирные жители. В частности, они обстреливали школы и больницы", - указала Генпрокурор.

Венедиктова отметила, что в общей сложности россияне уничтожили более 4 300 гражданских объектов. В том числе 275 школ, 169 садов, более 340 больниц и более 500 объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, 25 марта Венедиктова с генпрокурором Литвы Нидой Грунскене и генпрокурором – министром юстиции Польши Збигневом Зебро подписали соглашение о создании ССГ для расследования агрессии РФ и ее военных преступлений на территории Украины. В настоящее время участником группы является Евроюст, где представлены 27 стран-членов ЕС, и 10 других государств.