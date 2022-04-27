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Венедиктова выступила на заседании Совбеза ООН

Россия должна понести наказание за преступления, совершенные на территории Украины, подчеркнула генеральный прокурор.
Венедиктова выступила на заседании Совбеза ООН

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова выступила на заседании Совбеза ООН. Там в среду, 27 апреля, она рассказала о зверствах оккупантов на территории нашего государства. 

В частности, Ирина Венедиктова отметила важность того, что Россия должна нести ответственность за преступления, совершенные в Украине.

Генпрокурор подчеркнула, что ее водомство фиксирует все военные преступления оккупантов. Она же подчеркнула, что действия россиян можно сравнить с геноцидом украинцев. 

"В действиях российских оккупантов есть признаки геноцида, ведь с начала полномасштабной войны они целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру, из-за чего погибают мирные жители. В частности, они обстреливали школы и больницы", - указала Генпрокурор. 

Венедиктова отметила, что в общей сложности россияне уничтожили более 4 300 гражданских объектов. В том числе 275 школ, 169 садов, более 340 больниц и более 500 объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, 25 марта Венедиктова с генпрокурором Литвы Нидой Грунскене и генпрокурором – министром юстиции Польши Збигневом Зебро подписали соглашение о создании ССГ для расследования агрессии РФ и ее военных преступлений на территории Украины. В настоящее время участником группы является Евроюст, где представлены 27 стран-членов ЕС, и 10 других государств.

 

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