Сумскую область опять обстреляли с территории РФ

Россияне уже несколько дней совершают подобные атаки Сумской области с территории Российской Федерации.

Российская армия лишь за пол часа запустили в сторону Сумской области более полусотни снарядов. Об этом в среду, 27 апреля, заявил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram-канале.

"Всего за полчаса после 22.00 было примерно 50 "прилетов" по Эсманской общине", - написал он.

При этом он акцентировал, что подобные действия являются откровенной провокацией.

"Россия снова провокационно обстреливает наши территории из минометов", - отметил Живицкий.

В настоящее время идет выяснение последствий этих атак. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие, ведь снаряды попадают в разные части общины.

Ранее украинские военные подтвердили нанесение противником ракетного удара по стратегическому мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

Напомним, Государственное бюро расследований задокументировало не менее 20 случаев пыток населения в городе Тростянец Сумской области.