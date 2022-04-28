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В оккупированном Херсоне прогремели взрывы

По свидетельствам очевидцев, взрывов в городе было так много, что горожане не смогли их подсчитать.
В оккупированном Херсоне прогремели взрывы

Вечером в среду в оккупированном россиянами Херсоне горожане слышали серию взрывов, после этого начался пожар. Об этом в среду, 27 апреля, пишет УП. 

Как сообщило издание со ссылкой на свои источники, взрывов было много и горожане затрудняются сказать сколько именно. 

При этом, как пишет УП, российские СМИ сообщили, что взрыв произошел рядом с херсонским телецентром. После этого в городе перестало работать российское телевидение.

 

Видео со взрывами в Херсоне было опубликовано в ряде Telegram-каналов.

 

Также о взрывах в Одессе сообщил Главком. 

Однако официальных комментариев пока нет. Также не известно, есть ли жертвы обстрела. 

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