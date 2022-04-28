В оккупированном Херсоне прогремели взрывы
По свидетельствам очевидцев, взрывов в городе было так много, что горожане не смогли их подсчитать.
Вечером в среду в оккупированном россиянами Херсоне горожане слышали серию взрывов, после этого начался пожар. Об этом в среду, 27 апреля, пишет УП.
Как сообщило издание со ссылкой на свои источники, взрывов было много и горожане затрудняются сказать сколько именно.
При этом, как пишет УП, российские СМИ сообщили, что взрыв произошел рядом с херсонским телецентром. После этого в городе перестало работать российское телевидение.
Видео со взрывами в Херсоне было опубликовано в ряде Telegram-каналов.
Также о взрывах в Одессе сообщил Главком.
Однако официальных комментариев пока нет. Также не известно, есть ли жертвы обстрела.
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