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Арестович объяснил, когда ВСУ могут перейти в наступление

К концу мая - началу июня, западное оружие поступит в Украину в товарных количествах, способных изменить соотношение сил в конкретных участках, заявил эксперт.
Арестович объяснил, когда ВСУ могут перейти в наступление

Украинская армия может перейти в наступление ближе к июлю, когда союзники отправят необходимое оружие. Об этом в среду, 27 апреля, рассказал советник главы ОП Алексей Арестович на Youtube-канале "Фейгин Live". 

В частности, Арестович отметил, что до середины июня Украина должна получить вооружение от партнеров.

"Поэтому до июля могут начаться ожесточенные бои, но уже наступают ВСУ", - сказал Арестович. 

По словам Арестовича, россияне это прекрасно понимают.

"Они будут пытаться или перегруппироваться и пойти во встречные бои или стать в оборону, имея оперативный резерв. Для этого погонят призывников от 1 апреля. Больше России негде брать солдат", - отметил он. 

Он же подчеркнул, что никто обращать внимание на их возраст не станет. 

"Внимание, российские мамы и папы, скоро погонят срочников, которые начали призываться 1 апреля, потому что больше негде брать. И эти ребята, пройдя едва двухмесячное обучение, а многие и месячное, на старой ржавой технике едва восстановленной, будут радостно брошены в мясорубку западного оружия и и злые до невозможности украинские части, в каждом глазу которого отражаются Буча и Мариуполь. Можете представить, что будет с вашими детьми? Подумайте об этом хорошо", - заявил Арестович.

Ранее Арестович заявил, что война Украины и России может длиться еще несколько месяцев, вероятно - до Нового года.

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