В ООН создали команду для эвакуации людей из Мариуполя

На подготовку операции потребуется несколько дней, и организация уже ведет соответствующие работы.

Управление ООН по гуманитарным вопросам сформировало команду по эвакуации гражданских лиц с территории завода Азовсталь в Мариуполе. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. Трансляция велась на сайте ООН.

Он уточнил, что представители организации обсудили подготовку эвакуации с властями Украины и России.

"Управление все еще занимается ее подготовкой. Стороны пока не обеспечили условия для начала безопасной эвакуации и контакты с Москвой и Киевом по этому вопросу все еще продолжаются", - сказал он.

Хак подчеркнул, что ООН привлекает к работе над операцией по эвакуации из Мариуполя самых опытных сотрудников Управления по координации гуманитарных вопросов.

Хак отказался раскрывать данные о том, сколько человек будет задействовано в эвакуации людей.

"Нам необходимо несколько дней для подготовки этой невероятно сложной операции", - сказал он.

Посредничества ООН в эвакуации с Азовстали попросила 25 апреля вице-премьер Украины Ирина Верещук, призвав генерального секретаря организации Антониу Гутерриша стать инициатором и гарантом гуманитарного коридора для жителей Мариуполя. В Киеве хотели бы, чтобы в гуманитарной колонне находились представители Красного Креста и ООН.

Ранее ООН объявила о согласии Владимира Путина на участие организации вместе с Красным Крестом в эвакуации гражданских с Азовстали в Мариуполе.

Также сообщалось, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил создать контактную группу в формате ООН-Россия-Украина для решения гуманитарных вопросов в Украине.

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