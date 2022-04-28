Названо число необходимых для переселенцев квартир

Наибольшее число переселенцев нашли временное убежище в Закарпатской, Львовской и Хмельницкой областях.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину были вынуждены переехать в другие города около двух миллионов украинцев. Чтобы обеспечить их собственным жильем, нужно почти 600 тысяч квартир. Об этом в среду, 27 апреля, говорится в Тtelegram-канале заместителя руководителя офиса президента Кирилла Тимошенко.

Он уточнил, что по данным, которые представляют Областные военные администрации, в Украине зарегистрировано 2 098 677 переселенцев. Речь идет только о людях, которые официально стали на учет, как внутриперемещенные лица.

По предварительным подсчетам, для них требуется 599 622 квартиры.

"То есть общая площадь, нужная сейчас - около 34 миллионов квадратных метров", - подсчитал Тимошенко.

Он рассказал, чтобы снабжать переселенцев жильем, до конца года планируют построить примерно 30 тысяч квартир общей площадью полтора миллиона квадратных метров. По предварительным подсчетам стоимость квадратного метра составит 24 тысячи гривен.

Кроме этого, власти будут выкупать уже готовое жилье у застройщиков.

"Таким образом, уже к июлю удастся предоставить людям почти семь тысяч квартир", - сказал он.

Ранее сообщалось, что с начала войны количество переселенцев в Украине превысило 7,7 млн или 17% населения.